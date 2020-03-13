كاف يرجئ تصفيات أمم إفريقيا 2021 بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم 2021 المقررة في الكاميرون.

وأورد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني "في أعقاب الهواجس بشأن فيروس +كوفيد-19+ واعتباره وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، قرر الكاف إرجاء المنافسات التالية حتى إشعار آخر".

وشمل الارجاء الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا اللتين كانت مقررتين بين 25 آذار/مارس و31 منه، والتصفيات المقررة في آذار/مارس لنهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عاما، والتصفيات المقررة في نيسان/أبريل لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020.

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وأشار الاتحاد الى ان المواعيد الجديدة ستعلن في الوقت المناسب.

وكان الكاف قد أكد في بيان الأربعاء انه يتابع عن كثب تطورات الفيروس الذي أدى الى تعديل العديد من المواعيد الرياضية حول العالم، لجهة الإلغاء أو الإرجاء أو إقامة الأحداث من دون جمهور، مؤكدا انه قرر حينها "الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات".

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