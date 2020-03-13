شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى : إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب شريف اكرامى حارس مرمى فريق الاهلى المسئولين بضرورة وقوف اى نشاط او تجمعات بسبب أنتشار فيروس كورونا .

وكتب شريف اكرامى خلال الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " ادراك أولويات المرحلة مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد فلامجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر و صحتهم،تأجيل الدراسة في المدارس و الجامعات لفتره و إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشريه أصبح ضروره،العالم و نحن جزء منه يبادر لمواجهة الازمه،الأمر لم يعد خياراً بل إجباراً " .

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانه عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، الخميس، وبذلك يستعد الفريق الأحمر لمبارياته المقبلة بداية من اليوم الجمعة.

وجاء مران الأهلى على ملعب التتتش يتضمن جانب بدني وآخر فنى حيث حرص فايلر، المدير الفنى للفريق، على إجراء تقسيمة، شارك فيها جميع اللاعبين، استعدادا للارتباطات المقبلة التى تأتى بدايتها بمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الـ19 بالدورى الممتاز.

Advertisements

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مواجهة أمام سموحة، وهى التى كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.