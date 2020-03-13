اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس، تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الاحد مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14.

الزمالك يتدرب على ملاعب الناشئين بسبب الترتان بعد تأجيل لقاء المصرى

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إقامة تدريب الفريق الأبيض، اليوم الجمعة، على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

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وتجمع لاعبو الزمالك استعدادا لخوض التدريب فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للمباريات المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى المقرر له يوم الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية.