اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 13 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خوض الفريق لتدريباته رغم تأجيل لقاء المصرى وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة مصر المقاصة.
رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمصرى
قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس، تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الاحد مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14.
الزمالك يتدرب على ملاعب الناشئين بسبب الترتان بعد تأجيل لقاء المصرى
قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إقامة تدريب الفريق الأبيض، اليوم الجمعة، على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.
مدرب الزمالك: فوجئنا بتأجيل لقاء المصرى.. وجاهزون لخوض أي مباراة
أكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، أن الجهاز الفني للفريق تفاجئ عقب انتهاء المران اليوم، الجمعة، بصدور قرار بتأجيل لقاء المصري البورسعيدي الذي كان مقرر له الأحد القادم.
وقال الشيشيني إن الفريق كان يواصل تدريباته اليوم استعدادا للقاء وكان سيختتم تدريباته غدا ويسافر إلى الاسكندريه استعدادا للمباراة، وتابع :"نحن كنا على أتم استعدادا وجاهزية للقاء، وقصة التأجيل ليست في حسابتنا نهائياً وكذلك المباراة السابقة أمام الاتحاد تفاجأنا بقرار التأجيل عندما كنا نستعد لركوب الاتوبيس للسفر وكنا أيضا على أتم استعدادا وايضاً قصة التأجيل لم تكن في حسابتنا بشكل قاطع".
مران الزمالك.. تأهيل 30 دقيقة.. وبرنامج تدريبى خاص لـ4 لاعبين وجنش
أدى لاعبو نادى الزمالك، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالجرى في محيط ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي ستقام يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ19 بالدورى الممتاز، بعدها أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات الكرة فيما بين اللاعبين وبعضهم.
فيما وضع جهاز الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم النادي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوضهم التدريبات الجماعية والاكتفاء بمران الجيمانزيوم، ويأتي ذلك ضمن برنامج تدريبي معين موضوع من قبل الجهاز الفني للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بينما خاض ثلاثي حراس مرمى الزمالك، محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس وعقب ذلك أدوا فقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.
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