شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استقبال أعضائه الواحدة ظهر غدٍ السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت إدارة النادي الأهلي البدء في استقبال أعضاء الأهلي في فروعه الثلاثة، بداية من الواحدة ظهر غدٍ السبت، وذلك بعد اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه خلال الـ48 ساعة الماضية، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.

صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الاهلى ، الذي وجه الشكر لأعضاء النادي على التزامهم بقرار الإدارة السابق في هذا الشأن، الذي جاء لتأمين سلامة الجميع.