شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يستعد للمقاولون داخل الصالة المغطاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت سوء الأحوال الجوية الفريق الكروى لسموحة على خوض التدريبات بالصالة المغطاة حيث تتعرض الإسكندرية لهطول الامطار التواصل منذ 24 ساعة مما أدى إلى تعرض ملاعب التدريب للغرق .

وفى السياق ذاته قرر حماده صدقى المدير الفنى دخول الفريق معسكر مغلق ابتداء من الغد باحد الفنادق وذلك لعدم تعرض اللاعبين لنزلات البرد و لتوفير ملعب بديل لتجهيز اللاعبين لمباراه المقاولون العرب المقرر لها الخامسه على استاد الاسكندريه .

ويغيب عن الفريق للايقاف الثنائى محمد كوفى مدافع الفريق و محمد الترهونى ويسعى حماده صدقى لتجهيز البديل لاهميه لقاء المقاولون العرب الذى يتميز بالقوه الهجوميه الضاربه.

ويعود لصفوف سموحه ناصر ماهر و صلاح محسن و محمد عبد المنعم و فوزى الحناوى الذى غاب عن لقاء الاهلى الماضى .

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ويسعى حماده صدقى الى استثمار الحاله المعنويه المرتفعه للاعبين عقب الاداء الجيد امام الاهلى لتحقيق نتيجه ايجابيه والفوز على المقاولون لاستمرار زحف الفريق نحو المربع الذهبى

واجرى فرج عامر رئيس النادى اتصال هاتفى لحماده صدقى المدير الفنى هنا خلاله على الاداء الرجولى امام الاهلى وطالبهم باستمرار الروح فى المباريات القادمه .