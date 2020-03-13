شكرا لقرائتكم مهاجم ريال مدريد يعترف بتعامله مع لاعب السلة المصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، أنه لا يعاني من أعراض كورونا، ويشعر بحالة جيدة، وذلك بعدما تعامل مع معدات استخدمها أحد لاعبي فريق كرة السلة الذي جاء اختبار إصابته بكورونا إيجابيا.

وقال المهاجم الصربي في تصريحات صحافية، يوم الجمعة: لقد ذهبنا إلى التدريب، يوم الخميس، وأبلغنا الأطباء بأن نتواجد في الحجر الصحي، ويجب أن نبقى في منازلنا، ولن يكون لدينا أي تدريب خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه يجب أن نبقى جميعا في منازلنا وأن لا نغادر مدريد.

وحول تقارير الصحف الصربية بأنه تعافى من إصابته الأخيرة على ذات الأجهزة التي استخدمها لاعب كرة السلة المصاب بكورونا، ذكر: استخدمت ذات المعدات التي كان يتعامل معها لاعب كرة السلة، لكنني لم ألاحظ أي شيء في الأيام القليلة الماضية، وليس لدي أي أعراض، أشعر بأنني في حالة جيدة حقا.

وأعلن نادي ريال مدريد، يوم الخميس، إن فريق الكرة تم وضعه في الحجر الصحي بعدما جاء اختبار أحد لاعبي فريق السلة إيجابيا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.