بعد تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة توقف الدوري لأجل غير مسمى

كتب: ضياء السقا

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لأجل غير مسمى كما أشيع.

وقررت الجبلاية تأجيل مباريات الدوري العام التى كانت مقررة يومي السبت والأحد فقط، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم السبت، والزمالك مع المصري الأحد.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد كرة القدم المصري.

وقد أكد وزير الرياضة، أن النشاط الرياضي قائم بدون تجمع أو تواجد جماهيري كثيف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن النشاط الرياضي توقف في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.