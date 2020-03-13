مصادر تكشف حقيقة إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا

كشف مصدر مقرب من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بأن ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بشأن إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليس صحيح على الإطلاق، مؤكداً على أن صلاح بخير وأن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وتابع المصدر بأن محمد صلاح سوف يحضر للقاهرة مع أسرته خلال الأيام المقبلة لزيارة مصر، مبيناً أن ىالسبب وراء نشر الشائعات حول إصابته بفيروس كورونا هو عقب عزل 5 أفراد من فريق بورنموث بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم في الساعات الماضية الذي انهزم من فريق ليفربول يوم السبت الماضي في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.