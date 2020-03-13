حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بسبب سوء الأحوال الجوية تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بسبب سوء الأحوال الجوية رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمصرى الجبلاية تسكن مواجهات الدوري فى فترة مباراتى مصر وتوجو بعد "التأجيل" المنتخب: نحترم قرارات كاف وتأجيل مباراتى توجو بسبب كورونا للصالح العام الأهلي يتدرب في التتش بعد تأجيل لقاء إنبي وجيرالدو يعالج الكاحل Advertisements حقيقة انتقال رمضان صبحى للزمالك وسبب صادم يمنع الأهلى من شراء اللاعب وزير الرياضة: النشاط الرياضى مستمر بدون جمهور ولا نية لتعليقه معلول يؤدي برنامج تأهيلي لعلاج الأمامية.. والاهلي راحة الأحد الأهلي يستعيد محمود متولي في التدريبات المقبلة

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