شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المقاولون يتحدى الطقس السيء بالتدريبات استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الطقس السيئة التي تعيشها البلاد ، رفض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بالمقاولون العرب، ارجاء تدريبات الفريق حتى تحسن الأحوال الجوية، وذلك على الرغم من إغراق الأمطار لملعب تدريب ذئاب الجبل.

وجاء رفض النحاس منح اللاعبين راحة من أجل رفع درجة التأهب لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، حيث استأنق الفريق تدريباته الأربعاء بعد مواجهة الطلائع مباشرة، استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين 16 مارس الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

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يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.