هل أصيب صلاح بفيروس كورونا؟ وكيله يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب ونجم ليفربول الإنجليزي، على حقيقة إصابة موكله بفيروس كورونا المستجد.

وكيل صلاح كتب عبر صفحته الرسمية "تويتر" مساء الجمعة :"شيء مخجل أن يتم نشر موضوع حساس كهذا، ما حدث مرعب في نفس الوقت".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن محمد صلاح مشتبه به بتعرضه لفيروس كورونا قبل أن يخرج موكله وينفي هذه التقارير.

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ليفربول كان قد أعلن عصر اليوم قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي في النادي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت قرارًا صباح اليوم الجمعة أعلنت من خلاله إيقاف النشاط الرياضي لثلاثة أسابيع على أن يتم استنئاف بريميرليج في الرابع من الشهر المقبل.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال والتي تأتي ضمن حسابات الجولة 28.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه في حال استنئاف مسابقة بريميرليج خصمه مانشستر سيتي وتحديدًا في الخامس من الشهر المقبل ضمن قمة الأسبوع الـ32 بالدوري.