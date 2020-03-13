ليفربول لـ"الخليج 365": لاعبونا لم تظهر عليهم أعراض كورونا.. ولم يخضعوا لتحاليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مات ماكان مدير إدارة الإعلام في نادي ليفربول بأنهم لم يُخضعوا إي لاعب لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما أصيب أحد لاعبي بورنموث بالفيروس مؤخرًا.

وقال مات ماكان في تصريحاته لـ"الخليج 365"، ردًا على ما أشيع بشأن اخضاع محمد صلاح لاختبارات الكشف عن الفيروس: "كل ما استطيع أن أقوله أنه لا يوجد أي لاعب بالفريق ظهرت عليه أي أعراض للمرض."

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وأعلن نادي بورنموث أن حارس المرمى أرتور بوروتش الذي لم يتواجد في قائمة أي مباراة خلال الموسم الحالي أثبتت الفحوصات أنه يحمل فيروس كورونا المستجد، وتم عزله ضمن 5 أشخاص من طاقم العمل بالفريق الأول للنادي.

وتابع ماكان تصريحاته قائلًا: "لا يوجد أي شخص داخل النادي حتى الآن خضع لاختبارات الكشف عن الفيروس وذلك نظرًا لعدم وجود أعراض على أي منهم حتى الآن."

وخاض محمد صلاح مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الانجليزي السبت الماضي أمام بورنموث.