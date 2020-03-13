النني يوجه هذه الرسالة لـ" أرتيتا" بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي بهجي:



وجه محمد النني، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف بيشكتاش التركي، رسالة لمايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وكتب النني عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر":" أتمنى الافضل للجميع في آرسنال، والشفاء السريع لمايكل أرتيتا".

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وأضاف:" أتمنى أن يبقى باقي الفريق آمنًا وصحيًا وأتمنى للجميع الشفاء العاجل والسريع لجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي".

وكان نادي آرسنال أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أن مدربه أرتيتا تعرض لإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل وكانت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اتخذت قرارًا صباح اليوم الجمعة بتأجيل مباريات الدوري لمدة ثلاث أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.