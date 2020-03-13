تقارير: الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء لـ3 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء خلال هذا الموسم لعدة أسباب يأتي من أبرزهم انتشار فيروس كورونا وإلحاقه بالضرر على سبعة أندية بالبريميرليج.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت في الساعات القليلة الماضية أن "بريميرليج" مهدد بالإلغاء وهذا ما يتخوف منه رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم جريج كلارك.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن إلغاء "بريميرليج" خلال هذا الموسم قد يكون القرار الأقرب لعدة أسباب يأتي من أبرزها انتشار فيروس كورونا والذي ضرب سبعة أندية من الدوري.

وأضافت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي ترى استئناف "بريميرليج" في الشهر المقبل لن يكون عادلاً بسبب التخوف على حالة اللاعبين من حيث اللياقة البدنية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطر يهدد المزيد من اللاعبين بالتعرض بالفيروس بعدما أصيب عدة أندية بهذا الفيروس سواء كان تشيلسي أو آرسنال وليستر سيتي وبورنموث ومانشستر سيتي وويستهام وبراتيون وأخيرًا إيفرتون.

Advertisements

واستكملت الصحيفة أن أزمة أخرى ستكون على الطاولة أيضًا وهو نهاية عقود 69 لاعبًا في 30 من يونيو المقبل مما سيكون الأندية الإنجليزية في موقف محرج.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي ستمنح الأندية فرصة تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودها لمدة 28 يومًا لكن بشرط إذا وافقت جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لإجراء محادثات الأسبوع المقبل بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتخذوا خطوة حاسمة لتأجيل البطولة الأوروبية حتى عام 2021، وهو ما سيعطي الدوريات المحلية وقتًا ثمينًا لإكمال برامج المباريات الصيفية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت قرارًا صباح اليوم الجمعة بتعليق المنافسات المحلية وتحديدًا مسابقة بريميرليج لمدة ثلاثة أسابيع.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب المسابقة المحلية بـ82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر نسختين إلا أن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام آرسنال في إطار حسابات الأسبوع الـ28.