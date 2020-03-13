"فوجئنا بالقرار".. أول تعليق من الزمالك على تأجيل مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لفريق نادي الزمالك، أن الجهاز الفني فوجئ عقب نهاية مران اليوم بصدور قرار بتأجيل مباراة المصري البورسعيدي والذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد المقبل.

وأضاف المدرب العام بفريق الزمالك، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، أن الفريق كان يستعد للسفر للإسكندرية، مشددًا على أن فريقه مستعد لخوض المباريات في أي وقت.

الشيشيني أكمل خلال تصريحاته: "قصة تأجيل المباراة لم تكن في حساباتنا، وكذلك المباراة السابقة أمام الاتحاد، فوجئنا بقرار التأجيل".

وتابع: "نحترم في النهاية قرارات المسؤولين عن الكرة ولا يوجد تعليق عليها، نحن نركز فقط في التدريبات وعلى أتم الجاهزية".

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وأنهى :"نريد الاستعداد بقوة لمواجهة مصر المقاصة، والجهاز الفني سيحدد أمور إضافية سيتم وضعها بالبرنامج استعدادًا للمباراة المقبلة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك حيث كانت ستُقام مساء أمس الخميس لسوء الأحوال الجوية.

قرار التأجيل لحق أيضًا مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي والذي كان من المفترض أن يقام مساء الأحد المقبل إلا أن المواجهة تأجلت أيضًا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك مشواره المحلي بمواجهة مصر المقاصة مساء الخميس المقبل ضمن لقاء يأتي في الأسبوع التاسع عشر.

الزمالك والذي خاض 16 مباراة من مسابقة الدوري يحتل الترتيب الرابع في جدول المسابقة برصيد 31 نقطة وبفارق 18 نقطة عن الأهلي متصدر البطولة.