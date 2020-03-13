تعرف علي برنامج الإسماعيلي في المغرب استعداداً لموقعة الرجاء

وضع الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى برنامج اليوم الأول خلال تواجد البعثة فى المغرب. ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى مساء الأحد فى إياب دور الــ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. فى إياب دور الــ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. البرنامج جاء كالتالى :… 10.30 صباحا .. تناول وجبة الأفطار 2.30 عصرا .. تناول وجبة الغداء 5.00 مساءا .. التحرك لملعب التدريب 6.00 مساءا .. خوض أول تدريبات الفريق بالمغرب 08.30 مساءا .. تناول وجبة العشاء والتى يعقبها الخلود للنوم. تناول وجبة الأفطار 2.30 عصرا .. تناول وجبة الغداء 5.00 مساءا .. التحرك لملعب التدريب 6.00 مساءا .. خوض أول تدريبات الفريق بالمغرب 08.30 مساءا .. تناول وجبة العشاء والتى يعقبها الخلود للنوم.

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