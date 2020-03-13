ظهير الإسماعيلي: مباراة الرجاء ستكون الأهم لنا هذا الموسم

أكد محمود البدري الظهير الأيسر للإسماعيلي ، أن لاعبى الفريق سيخوضوا واحدة من أهم المباريات فى مسيرتهم عند مواجهة الرجاء الرياضي، ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرًا إلى

أن تلك المواجهة لا تحتاج لجلسة تحفيز من أجل تقديم أداء كبير. واضاف البدري حديثه قائلًا: “ربما مباراة الدار البيضاء قد تكون الأهم في مسيرة عدد كبير من لاعبي الفريق، والجميع يعلم مدى أهميتها ، جماهير الإسماعيلي تستحق الفرحة ونأمل في تحقيق مطلبهم”.

واتم: “كنت أتمنى حضور جماهير الرجاء. كانوا سيُشكلون ضغطًا على لاعبيهم وليس علينا، لكن بشكل عام، سنسعى لتكرار الفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب بالإسماعيلية.”