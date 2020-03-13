أكد محمود البدري الظهير الأيسر للإسماعيلي ، أن لاعبى الفريق سيخوضوا واحدة من أهم المباريات فى مسيرتهم عند مواجهة الرجاء الرياضي، ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرًا إلىأن تلك المواجهة لا تحتاج لجلسة تحفيز من أجل تقديم أداء كبير. واضاف البدري حديثه قائلًا: “ربما مباراة الدار البيضاء قد تكون الأهم في مسيرة عدد كبير من لاعبي الفريق، والجميع يعلم مدى أهميتها ، جماهير الإسماعيلي تستحق الفرحة ونأمل في تحقيق مطلبهم”.
واتم: “كنت أتمنى حضور جماهير الرجاء. كانوا سيُشكلون ضغطًا على لاعبيهم وليس علينا، لكن بشكل عام، سنسعى لتكرار الفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب بالإسماعيلية.”
كانت هذه تفاصيل خبر ظهير الإسماعيلي: مباراة الرجاء ستكون الأهم لنا هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.