سيدات الطائرة الشاطئية يتأهلن للمرحلة الثانية لتصفيات طوكيو 2020

تأهل المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020 و المقرر اقامتها في طوكيو. ونجح المنتخب في حصد المركز الاول في التصفيات الاولي والتي اقيمت في اوغندا خلال الفتره من٩ الي ١٢ مارس الجاري. الاولمبية 2020 و المقرر اقامتها في طوكيو. ونجح المنتخب في حصد المركز الاول في التصفيات الاولي والتي اقيمت في اوغندا خلال الفتره من٩ الي ١٢ مارس الجاري.

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