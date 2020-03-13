مران الاهلي.. تدريبات تأهيلية لجيرالدو

واصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش.
وخاض جيرالدو، جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت علىاستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وكشفت الأشعة التي أجراها جيرالدو، بعد العودة من جنوب إفريقيا، عن تعرضه لجزع في الكاحل، ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين، وفقًا للتقرير الطبي.
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