الفيصلي يتعادل مع الحزم فى الدورى السعودى

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق الفيصلي أمام نظيره الحزم بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الريس بنادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة دوريكأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز ثنائية الفيصلي يوسف الجبلي و محمد الصيعري في الدقيقتين ٤٤، ٦٨ من زمن اللقاء. بينما أحرز ثنائية الحزم فاجنر أليماومن ركلة جزاء و أسامة الخلف في الدقيقتين ٣٤،٤٩ من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي الحزم فى المركز الثاني عشر برصيد ٢٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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