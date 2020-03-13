كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بخصوص فيروس كورونا

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي رسالة لجماهير كرة القدم ومتابعينه، وذلك بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقال رونالدو في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعًا،أتحدث إليكم ليس كلاعب كرة قدم،

بل كأب وابن، وإنسان مُهتم بآخر التطورات التي تؤثر على العالم كله".

"فمن المهم أنّ نتبع جميعًا نصائح منظمة الصحة العالمية والهيئات الرئاسية حول كيفية تعاملنا مع هذا الوضع الحالي،يجب أنّ تأتي حماية الحياة البشرية فوق أي مصالح أخرى".

وأضاف: "كما أنني أفكر في كل من فقد شخصًا قريبًا منه، وتضامني مع أولئك الذين يحاربون الفيروس مثل زميلي في الفريق دانيليي روجاني، وأوجه دعمي المستمر للمهنيين الصحيين المذهلين الذين يعرضون حياتهم للخطر للمساعدة في إنقاذ الآخرين".

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الجدير بالذكر ان نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن عن إصابة مدافعه دانيلي روجاني بفيروس كورونا ، كما قررت ادارة النادي وضع جميع اللاعبين بالحجر الصحي للتأكد من حالتهم وإجراء الفحوصات اللازمة.