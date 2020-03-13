غدًا.. الأهلي راحة من المران بفرمان من فايلر

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد غد الأحد، وفقًا للبرنامج الذي أعلن عنه عقب

المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات

الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي، التي كان مقررًا لها مساء غد السبت.