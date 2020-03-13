علي معلول يواصل التأهيل على هامش مران الأهلي

أدى علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش بالجري حول الملعب وتنفيذ بعضالفقرات، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي، بعد شكوى من آلامفي العضلة الأمامية عقب انتهاء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. وحرص معلول على التواجد اليوم في ملعب التتش وخوض برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات المقبلة.
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