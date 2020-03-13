رياضة | الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التعاقد مع لاعب خط وسط فريق وادي دجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرغب نادي الزمالك في تعزيز مركز خط الوسط، لإيجاد بديل للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، في مركز خط الوسط.

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حيث يرغب نادي الزمالك في ضم محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة نهاية الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع وادي دجلة خلال الموسم الحالي في 18 مباراة في جميع المسابقات، سواء الدوري المصري أو بطولة كأس مصر.

ووضع وادي دجلة شرط لانتقال اللاعب للزمالك، وهو وجود عرض مناسب، وبذل أقصى مجهود خلال الفترة المقبلة، حتى يخرج الفريق الدجلاوي من المرحلة الحرجة في الدوري المصري.