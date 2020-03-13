رياضة | 5 حالات كورونا في بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 حالات كورونا في بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، عن الاشتباه في إصابة خمس أفراد، بفيروس كورونا اللعين، والمنتشر على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.

حيث قال نادي بورنموث:" هناك خمسة موظفين يعزلون أنفسهم حاليا، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا".

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وتابع البيان:" يقوم حارس المرمى أرتور بوروك، إلى جانب أربعة من أعضاء الفريق الأول، بالعزل الذاتي بما يتماشى مع إرشادات الحكومة والصحة العامة".

وأضاف:" لم يثبت وجود أي إصابة بذلك الفيروس ولكن ذلك تدبير إحتزاري خلال هذه المرحلة".

وأتم البيان:" يواصل النادي مراقبه الوضع واتخاد الإجراءات المناسبة لضمان سلامة موظفيه ومشجعيه، سيتم توفير المزيد من التحديثات عند الضرورة".