رياضة | التعادل يحسم مباراة الحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مباراة الحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول للكرة بنادي الفيصلي أمام مضيفه الحزم بهظفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح فاجنر اليماو أهداف اللقاء لصالح الحزم عن طريق ركلة جزاء، ليضعها في مرمى الفيصلي عند الدقيقة 34.

وأحرز يوسف الجبلي أول أهداف الفيصلي عند الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل أسامة الخلف هدف التقدم للحزم عند الدقيقة 49.

وأدرك محمد الصيعري هدف التعادل لصالح الفيصلي عند الدقيقة 68، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع الفيصلي إلى 35 نقطة في المركز الخامس.