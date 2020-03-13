رياضة | أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، قرارا بعد تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان من المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب توجو يوم 26 و29 مارس المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ولكن تم تأجيل المباراتان بسبب فيروس كورونا.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات على تسكين مباريات الدوري المصري الممتاز، فى فترة التوقف من 23 مارس وحتي 31 بعد قرار الإلغاء.

وستعلن الجبلاية الجدول الجديد خلال ساعات بعدما تم الإستقرار على لعب مباريات الدوري فى ذلك الوقت.