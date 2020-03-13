رياضة | بعد تفشي كورونا.. النني يدعم أرسنال ومدربه برسالة مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تفشي كورونا.. النني يدعم أرسنال ومدربه برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب المصري محمد النني لاعب فريق بيشكتاش التركي الحالي والمعار من فريق أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري على توجيه رسالة إلى فريقه ومدربه ميكيل ارتيتا.

وكتب النني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أتمنى الأفضل للجميع في عائلة أرسنال وشفاء سريع لميكيل ارتيتا، وأتمنى أن يبقى باقي الفريق آمنًا وصحيًا".

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وتابع : "أتمنى للجميع الشفاء الأفضل والسريع لجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي".

يذكر أن نادي أرسنال قد أعلن عن إصابة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا بفيروس كورونا خلال الامس الخميس بعد التأكد من الفحوصات الطبية اللازمة.