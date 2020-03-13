رياضة | خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع فايلر لتجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع فايلر لتجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن لجنة الكرة تسعى لحسم ملف تجديد المدرب السويسري خلال الفترة القليلة المقبلة وإنهائه بعد النجاح الذي حققه المدرب في حتى الآن مع الفريق منذ توليه المهمة.

وأضاف المصدر بأن مسئولي الأهلي نمى إلى علمهم رغبة ناديي العين والجزيرة الإماراتيين في التعاقد مع فايلر لذلك يرغبان في إنهاء ملف تجديد تعاقده معه في وقت قريب.

ويخشى مسئولو الأهلي من رحيل المدرب السويسري أو اتفاقه مع أي ناد أخر حيث يسعون لتمديد تعاقده لموسم أخر.