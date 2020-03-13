رياضة | بعد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة.. ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة.. ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا

وجاء في خطاب "الكاف" أنه تقرر تأجيل مباريات تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، والمقررة في الفترة من 25 وحتي 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية.

وكان منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب توجو يومي 26، 29 مارس الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بعد تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة:-

المجموعة الأولي

- مالي 4 نقاط

- غينيا 4 نقاط

- ناميبيا 3 نقاط

- تشاد (بدون نقاط)

المجموعة الثانية

- بوركينا فاسو 4 نقاط

- أوغندا 4 نقاط

- مالاوي 3 نقاط

- جنوب السودان (بدون نقاط)

المجموعة الثالثة

- غانا 6 نقاط

- السودان 3 نقاط

- جنوب إفريقيا 3 نقاط

- ساوتومي وبرينسيب (بدون نقاط)

المجموعة الرابعة

- جامبيا 4 نقاط

- الجابون 4 نقاط

- جمهورية الكونغو نقطتين

- أنجولا (بدون نقاط)

المجموعة الخامسة

- المغرب 4 نقاط

- موريتانيا 4 نقاط

- جمهورية أفريقيا الوسطي 3 نقاط

- بوروندي (بدون نقاط)

المجموعة السادسة

- موزمبيق 4 نقاط

- الكاميرون 4 نقاط

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- الرأس الأخضر نقطتين

- رواندا (بدون نقاط)

المجموعة السابعة

- جزر القمر 4 نقاط

- كينيا نقطتين

- مصر نقطتين

- توجو نقطة وحيدة

المجموعة الثامنة

- الجزائر 6 نقاط

- زيمبابوي 4 نقاط

- بوتسوانا 1 نقطة

- زامبيا (بدون نقاط)

المجموعة التاسعة

- السنغال 6 نقاط

- الكونغو 3 نقاط

- غينيا بيساو 3 نقاط

- إسواتيني (بدون نقاط)

المجموعة العاشرة

- تونس 6 نقاط

- تنزانيا 3 نقاط

- ليبيا 3 نقاط

- غينيا الاستوائية (بدون نقاط)

المجموعة الحادية عشر

- مدغشقر 6 نقاط

- إثيوبيا 3 نقاط

- كوت ديفوار 3 نقاط

- النيجر (بدون نقاط)

المجموعة الثانية عشر

- نيجيريا 6 نقاط

- بنين 3 نقاط

- سيراليون 1 نقطة

- ليسوتو 1 نقطة.