رياضة | إصابة 4 لاعبين في الدوري الايطالي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 لاعبين في الدوري الايطالي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن تعرض 4 لاعبين في الفريق للإصابة بفيروس كورونا بعد التأكد من خلال الفحوصات الطبية في الساعات الماضية.

ونشر الفريق الإيطالي بيانا رسميا يؤكد خلاله إصابة الرباعي عمر كولي، ومارتن تورسبي، وانطونبو لا جومينا، وألبين إيكدال بهذا الفيروس.

وكان نادي سامبدوريا قد أعلن منذ يومين عن إصابة جابياديني مهاجم الفريق بهذا الفيروس، وعزل جميع اللاعبين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وناشد الفريق الأزرق جماهير النادي بالالتزام بالمنازل في الأيام المقبلة والحفاظ على سلامتهم من هذا الفيروس الذي ضرب العالم بشكل قوي.