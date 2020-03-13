رياضة | موعد مباراة الهلال المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره أبها، يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري،

على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض "محيط الرعب"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الهلال مقعده في نصف نهائي البطولة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، كما خطف أبها بطاقة التأهل بعد فوزه على فريق الفتح بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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موعد مباراة الهلال ضد أبها في كأس الملك:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها في كأس الملك:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.