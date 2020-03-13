رياضة | جيرالدو يواصل التأهيل في الأهلي للتعافي من جزع الكاحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو يواصل التأهيل في الأهلي للتعافي من جزع الكاحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة.

ويعاني جيرالدو من الإصابة بجزع في الكاحل تعرض لها في مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث يغيب عن الأهلي لمدة أسبوعين.

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.