رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته وتقسيمة تحت قيادة قايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته وتقسيمة تحت قيادة قايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم، الجمعة، على ستاد مختار التتش، بمقر الجزيرة..

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام سموحة أول أمس بهدف لمثله.

واشتمل مران الأهلي على جانب بدني، وحرص فايلر، على إجراء تقسيمة، شارك فيها جميع اللاعبين، استعدادًا للارتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.