ليونيل ميسي يسعى لإنقاذ رونالدينيو من السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، لبذل قصارى جهده من أجل إخراج زميله السابق في الفريق الكتالوني والنجم البرازيلي رونالدينيو من السجن.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد كشفت تقارير صحفية فإنه وفقا لتغريدة على موقع “تيم توك”، وتقارير أخرى، فإن ليونيل ميسي يبدو مستعدا في الوقت الحالي لمساعدة رونالدينيو من خلال الاستعانة بفريق من المحامين ودفع حوالي 4.5 مليون دولار لإخراج نجم المنتخب البرازيلي السابق من السجن.

شرطة باراجواي كانت قد احتجزت في الرابع من مارس الجاري رونالدينيو وشقيقه بسبب دخوله البلاد بجواز سفر مزور.

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ممثل الادعاء العام في باراجواي، فيديريكو ديلفينو، كان قد أكد أن رونالدينيو، وشقيقه، غادرا البرازيل باستخدام جوازات سفر تلك الدولة، لكنهما دخلا باراجواي باستخدام بيانات مزورة.

كان ميسي ورونالدينيو قد لعبا معا لفترة وجيزة في برشلونة عندما كان ميسي لا يزال شابا في الفريق الكتالوني، فيما كان رونالدينيو واحدا من أفضل لاعبي كرة قدم آنذاك في العالم.

رونالدينيو، البالغ من العمر 39 عاما، أنهى مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم في العام 2015، واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كأفضل لاعب في العالم في العامين 2004 و2005، كما فاز مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم عام 2002، وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في العام 2006.