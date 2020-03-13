كريستيانو رونالدو يفرض على نفسه الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، نفسه تحت العزل الصحي داخل منزله في جزيرة ماديرا البرتغالية، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن اللاعب يخضع للعزل الصحي، بعد تشخيص حالة الإصابة بفيروس (كوفيد 19) لدى زميله في الفريق، دانييل روغاني.

كريستيانو كان قد سافر إلى ماديرا حتى يزور والدته التي أصيبت بسكتة دماغية، مؤخرا، لكن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” جعلته يؤخر العودة إلى الشمال الإيطالي حيث يستشري الوباء بشكل مقلق.

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لاعب ريال مدريد السابق كان موجودا إلى جانب روغاني، في غرفة مغلقة لتبديل الملابس، يوم الأحد الماضي، حين فاز يوفنتوس على إنتر ميلانو بهدفين من دون مقابل.. وأظهرت صورة جرى نشرها على موقع “إنستجرام”، رونالدو وهو على مقربة من اللاعب الذي أصيب لاحقا بكورونا.

ويخضع كافة من خالطوا روغاني، لإجراءات العزل الصحي في الوقت الحالي، ويأمل القائمون على الفريق في الوقت الحالي، ألا تكون ثمة إصابات إضافية وسط اللاعبين.

وتفاعلت الصحافة البرتغالية بشكل واسع مع خضوع رونالدو للعزل المنزلي، فرغم وقف النشاط الكروي في إيطاليا حتى 3 أبريل المقبل، يرتقب أن يخوض يوفنتوس مباراة ضد ليون الفرنسي، في إطار دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويرتقب أن تلعب المباراة من دون جمهور، لكن من المحتمل أيضا أن يتم تأجيلها بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”.