الامارات | كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للعالم بسبب “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للعالم بسبب “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي على توجيه رسالة إلى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وسيطرته على أماكن كثيرة في أوروبا، وذلك بعد أنباء عن تواجد اللاعب في الحجر الصحي داخل البرتغال عقب وصول الفيروس إلى فريق يوفنتوس وإصابة أحد لاعبيه.

وقال اللاعب الدولي في رسالة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “يعيش العالم فترات صعبة في هذا التوقيت، لذلك يجب علينا الإنتباه جيداً، اتحدث إليكم الأن ليس كلاعب كرة قدم وإنما كأبن أو أب أو أي انسان يعاني ويشعر بما يحدث الأن في العالم أجمع”.

Advertisements

وأضاف: “من المهم أن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية في الإرشادات الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة، أود أن رسل كل دعمي لكل من فقد عزيزاً وأولئك الذين يعانون من هذا الفيروس، وأشكر كل من يعمل بالكوادر الطبية وتعريض حياتهم للخطر من أجل السيطرة على هذا الفيروس، يجب أن تكون لجينا مشاعر إنسانية لما يحدث في العالم الأن قبل أي مصلحة أخرى”.