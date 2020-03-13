الامارات | ليما "الوصل" يدفع حتا لمنطقة الخطر

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما "الوصل" يدفع حتا لمنطقة الخطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الوصل في تحقيق 3 نقاط جديدة عقب الفوز على حتا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ليصل الإمبراطور إلى النقطة 29 من دوري الخليج العربي بينما يبقى فريق حتا عند نقاطه في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، وأصبح مهدد بقوة للهبوط بعدما فشل اليوم في استغلال ظروف فريق الوصل الذي لعب وهو يفتقد خدمات 11 لاعب، ولكن كان للبرازيلي ليما، رأي أخر بعد أن أحرز هدفين لفريقه في المباراة ليقوده إلى ثلاث نقاط جديدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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