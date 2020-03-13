شكرا لقرائتكم معلول يستكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وبعض الفقرات البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من ناحية أخرى ، أستقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد غد الأحد وفقا للبرنامج الذي أعلن عنه عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات الإسبوع ال19 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة الفريق أمام انبي التي كان مقررا لها مساء غد السبت.
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