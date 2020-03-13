شكرا لقرائتكم تأجيل ماراثوني بوسطن ولندن إلى يوليو وأكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجئت النسخة الـ124 من ماراثون بوسطن الدولي من 20 أبريل إلى 14 سبتمبر، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الجمعة، في خطوة طالت أيضا ماراتون لندن.

ويأتي قرار الإعلان عن إرجاء ماراثون بوسطن التاريخي الذي انطلق عام 1897 ما يجعله الأقدم في العالم، بعدما أعلن حاكم ماساشوستس تشارلي بايكر يوم الثلاثاء حالة طوارئ في الولاية الأميركية، وعقب لقاء بين عمدة بوسطن مارتن وولش ومنظمي الماراثون.

وقال المدير التنفيذي للجنة المنظمة للماراثون توم غريلك "في مسائل الصحة والسلامة العامة، نأخذ توجيهنا من المسؤولين المكلفين بحماية العامة في هذا المجال".

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كما أعلن منظمو ماراثون لندن إرجاءه من 26 أبريل إلى الرابع من أكتوبر للسبب عينه، وذلك على لسان مدير السباق هيو براشر الذي قال "العالم أمام وضع غير مسبوق حيث يتصارع مع وباء عالمي متمثل بـ "كوفيد-19"، والصحة العامة هي أولوية الجميع".

وتابع "نعلم بأن هذا الخبر (الإرجاء) سيشكل خيبة بالنسبة للكثيرين، من عدائين تدربوا لأشهر عدة، آلاف المؤسسات الخيرية التي تُجمع الأموال من أجلها (من خلال السباق)، والملايين الذين يشاهدون السباق كل عام".

وتابع "نعلم أنه سيكون هناك العديد من الأسئلة من المتسابقين والجمعيات الخيرية وغيرهم، ونطلب منكم أن تصبروا معنا في الوقت الذي نعمل على الخطط التفصيلية لإقامة ماراتون "فيرجين ماني" لندن لعام 2020 في الموعد المحدد الجديد".

وانضم كل من الماراثونين إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا واتخذ قرار إرجائها أو حتى إلغائها حول العالم.