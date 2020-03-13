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الحزم والفيصلي يتعادلان في ختام الجولة 22

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت بين الحزم وضيفه الفيصلي يوم الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من دوري كأس للمحترفين.

وتقدم الحزم بهدف سجله فاغنر أليماو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل الفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل الحزم الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق أسامة يوسف الخلف، إلا أن محمد الصيعري سجل هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 68. ورفع الفيصلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

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