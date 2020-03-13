شكرا لقرائتكم "كاف" يؤجل تصفيات كأس إفريقيا 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الجمعة إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم 2021 المقررة في الكاميرون.
وأورد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني "في أعقاب الهواجس بشأن فيروس"كوفيد-19" واعتباره وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، قرر الكاف إرجاء المنافسات التالية حتى إشعار آخر".
وشمل الإرجاء الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا اللتين كانت مقررتين بين 25 مارس و31 منه، والتصفيات المقررة في مارس لنهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عاما، والتصفيات المقررة في أبريل لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020.
وأشار الاتحاد إلى أن المواعيد الجديدة ستعلن في الوقت المناسب. وكان الكاف قد أكد في بيان يوم الأربعاء انه يتابع عن كثب تطورات الفيروس الذي أدى الى تعديل العديد من المواعيد الرياضية حول العالم، لجهة الإلغاء أو الإرجاء أو إقامة الأحداث من دون جمهور، مؤكدا انه قرر حينها "الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات".
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