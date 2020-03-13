شكرا لقرائتكم الحجر الصحي يصيب بنزيمة بالملل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشعر النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، بالممل، وذلك جراء تواجده في الحجر الصحي بمنزله، بعدما أعلن الفريق الإسباني عزل جميع لاعبيه وأعضاء النادي بسبب إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

ونشر بنزيمة "32 عاما" فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ذكر خلاله أنه يشعر بالممل، وكأن عمره وصل إلى 40 عاما، وأضاف: أتواجد في حديقة المنزل بسبب إجراءات العزل، ولا يوجد شيء أفعله.

وأعلن نادي ريال مدريد، يوم الخميس، إن فريق الكرة تم وضعه في الحجر الصحي بعدما جاء اختبار احد لاعبي فريق السلة إيجابيا للإصابة بفيروس كورونا المتسجد.

وفي بيان ذكر إنه بما أن فريقي كرة القدم وكرة السلة يتقاسمان المرافق، فإن الفريقين سيتم وضعهما في الحجر الصحي. ووفقا للنادي فإنه بوصي أي شخص يعمل في مدينة ريال مدريد الرياضية بأن يدخل الحجر الصحي.

