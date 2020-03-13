شكرا لقرائتكم برشلونة يوقف تدريبات الفريق الأول بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تعليق جميع أنشطة الفريق الأول حتى إشعار آخر بناء على نصيحة الجهاز الطبي بالنادي، وذلك في ظل الوضع الراهن والمخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح النادي أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقد بين الفريق الأول وخوسيه ماريا بارتوميو رئيس النادي، والدكتور جاومي بادروس رئيس كلية الطب ببرشلونة والمسؤول عن صحة العاملين بنادي برشلونة.

وأشار النادي إلى أن اللاعبين سيطبقون خطة تدريبية خاصة بمنازلهم تحت إشراف مدربي اللياقة على مدار الأيام المقبلة.