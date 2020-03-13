سانشيز وفيدال معرضان للحجر الصحي في تشيلي بسبب وباء كورونا

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قال تقرير اعلامي نشره موقع ايمول ان متوسط الميدان ارتور فيدال لاعب نادي برشلونة الاسباني والمهاجم اليكسيس سانشيز لاعب انتير ميلان الايطالي قد يجبران على الخضوع للحجر الصحي عند تنقلهما الى تشيلي للعب مع المنتخب الوطني تصفيات مونديال 2022 حيث يلاقي اوروغواي في السادس والعشرين من مارس الجاري ثم يستضيف منتخب كوبومبيا في العاصمة سانتياغو.

و نقل الموقع عن وزير الصحة في تشيلي خايمي ماناليش تصريحات اكد خلالها انه طالما لا يوجد شخص محصن ضد الفيروس فانه لا يوجد تمييز بين مهن الناس لإجبارهم على اجراء الفحص الطبي ضد فيروس كورونا المستجد الذي ضرب ايطاليا اين يلعب سانشيز و اسبانيا اين يلعب فيدال فالجميع معني.

و يمكن للسلطات في تشيلي ان تخضع سانشيز و فيدال للحجر الصحي كونهما قدما من بلدان يعرفان انتشارا لفيروس كورونا المستجد لمدة لن تقل عن الاسبوعين و هي المدة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لاحتضان المرض قبل ظهور الاعراض.

الاتحاد التشيلي اكد انه لا علم له بخطط الحجر الصحي التي قد تقوم بها السلطات الصحية لكل الوافدين الى البلد من اوروبا و من مختلف المناطق الموبوءة معتبرا ذلك بالمفاجأة.

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