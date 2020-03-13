شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي تحكيم السلة المصري يحصل على الرخصة "B" من الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الثنائي محمد الدمياطي وسارة جمال، الحكمان الدوليان في كرة السلة على الرخصة "B" من الاتحاد الدولى للعبة، جاء الحصول على الرخصة بعد ترقيتهم فى منافسات 3x3 من الاتحاد الدولى لكرة السلة.
كان فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة تأهل إلى نهائي بطولة دورى السوبر بعد التغلب على نظيره الزمالك بنتيجة 108/ 97 فى الجولة الثالثة من جولات نصف نهائي دورى السلة، للتصعيد إلى نهائي البطولة، جاء تأهل الاتحاد بعد الفوز فى 3 مباريات من اصل 5 وفقا لنظام البطولة و التى تقام بنظام best of 5 بخوض ٥ مباريات بين الفرق.
وبذلك لن يتم إقامة المباريات المقبلة بين الفريقين و التى كان مقرر إقامتها السبت المقبل ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة الاهلى والجزيرة و التى كان مقرر إقامتها أمس الخميس لكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.
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