شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يؤدي برنامج تأهيلي لعلاج الأمامية.. والاهلي راحة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى علي معلول لاعب الأهلي، اليوم جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، على هامش مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم على ملعب التنس، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي، بعد شكوى من آلام في العضلة الأمامية عقب انتهاء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وحرص معلول على التواجد اليوم في ملعب التتش وخوض برنامجه التأهيلي تمهيدا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات المقبلة.

من ناحية أخرى ، أستقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد غد الأحد وفقا للبرنامج الذي أعلن عنه عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات الإسبوع ال19 في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة الفريق أمام انبي التي كان مقررا لها مساء غد السبت.