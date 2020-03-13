شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء: الجماهير أعطتنا الدافع.. وسنقاتل فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للإسماعيلى، أن الجماهير أعطت للاعبين دافع وحافز كبير على تقديم أفضل مالديهم وذلك بعدما حرصت على تشجيعهم ومؤازرتهم فى المران وتوديعهم قبل السفر للمغرب ، مشيرا إلى أن مشهد الدعم الجماهيرى أعاده بالزمن لأكثر من 25 عاما حينما كان لاعبا، بعد حرص جماهير الدراويش على دعم الفريق الذى يستعد الفريق لملاقاة الرجاء المغربى، بعد غد الأحد ، فى إياب دور قبل النهائى بالبطولة العربية وفاز الدراويش فى الذهاب بهدف نظيف فى الإسماعيلية.

وأضاف مدرب الإسماعيلى:"نتطلع لفصل النتائج السلبية بمسابقة الدورى عن البطولة العربية واللاعبون يعلمون ذلك جيدا ونعد الجميع بأننا سنقاتل فى الملعب لحصد بطاقة التأهل لنهائى البطولة العربية كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وواصل مدرب الإسماعيلى :"بالتأكيد سنفقد جهود ثلاثى من العناصر الأساسية وهم باهر المحمدى وفخر الدين بن يوسف بجانب أحمد أيمن، لكننا نثق كل الثقة فى البدلاء لتعويض تلك الغيابات وعمل الإضافة المنتظرة.. ونعلم كل صغيرة وكبيرة عن الرجاء، وعلينا أن نكون فى كامل تركيزنا أمام هذا الفريق الذى يضم نجوم فى كل الخطوط ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لاسعاد جماهير الكرة المصرية".

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وحرصت جماهير الإسماعيلى على توديع الفريق بصورة رائعة قبل رحلة السفر إلى المغرب فيما حرص عبدالسلام حنات الرئيس الأسبق لنادى الرجاء البيضاوى المغربى بجانب أعضاء من مجلس الإدارة على عقد اجتماع مع المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى المغرب بفندق الإقامة، وذلك من أجل الاطمئنان على أحوال بعثة الدراويش قبل المباراة المرتقبة واستهل مسئولو الرجاء الاجتماع بالترحيب ببعثة الإسماعيلى ، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات التى تربط الناديين.

وأشاد رئيس بعثة الإسماعيلى بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى الرجاء ، مشيرا إلى أن المغرب تحتل مكانة خاصة عند المصريين ولاسيما عشاق ومشجعى الدراويش وشدد مسئولو الرجاء على سعيهم الدائم للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه بعثة الإسماعيلى خلال فترة الإقامة بـ"كازابلانكا"، واختتم الحديث بين الجانبين على أن مواجهة الأحد لا تتعدى حدود التسعين دقيقة ، مؤكدين أن الفريقين قدموا مستوى مميز ورائع خلال منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.