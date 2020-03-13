شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: نحترم قرارات كاف وتأجيل مباراتى توجو بسبب كورونا للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

وأعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

Advertisements

ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.