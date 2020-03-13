الأهلي يتدرب في التتش بعد تأجيل لقاء إنبي وجيرالدو يعالج الكاحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانه عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، الخميس، وبذلك يستعد الفريق الأحمر لمبارياته المقبلة بداية من اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، خاض الانجولي جيرالدو لاعب الأهلى، برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا وكانت عبارة عن جذع في الكاحل والتى ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق قرابة الأسبوعين، وخاض جيرالدو، جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
وكانت إدارة الأهلى قد تلقت خطاباً من اتحاد الكرة يٌفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام أنبي التي كان مُقرراً لها السابعة والنصف من مساء غد ، السبت، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.
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